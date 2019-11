4 novembre 2019- 15:08 Salute: allarme freddo per la pelle, occhio a disidratazione e micosi

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Non solo raffreddori e influenza: l'arrivo del freddo nasconde qualche insidia anche per la pelle: secchezza, ma anche micosi e perfino inaspettate scottature solari e herpes labialis. Assosalute, Associazione nazionale farmaci di automedicazione, ricorda i rischi dermatologici delle basse temperature e propone alcuni consigli per affrontare al meglio i prossimi mesi invernali.In primo luogo la pelle di viso e mani, se esposta a temperature rigide e a vento, può facilmente seccarsi e persino desquamarsi. Serve quindi i mantenerla adeguatamente idratata. Il consiglio è di bere 2 litri d'acqua al giorno e utilizzare creme e lozioni per ristabilire l'equilibrio idro-lipidico. Nel caso in cui siano previste escursioni in montagna, invece, non bisogna dimenticare di fare attenzione alle scottature solari. Inoltre mai dimenticare di proteggere le labbra, visto che l'esposizione al sole sommata allo sforzo fisico può 'slatentizzare' l'infezione da herpes labialis. Per prevenire e curare questi disturbi è utile far ricorso alle creme solari e, quando necessario, ai farmaci di automedicazione, riconoscibili grazie al bollino rosso che sorride sulla confezione. Con i primi freddi e durante l'inverno, poi, la pelle corre pericoli non soltanto all'aperto ma anche nelle palestre e nelle piscine che, proprio perché ambienti caldi e umidi, rappresentano il luogo perfetto per la proliferazione dei funghi responsabili della comparsa delle micosi cutanee: l'attività fisica indoor espone ogni anno milioni di italiani alle infezioni della pelle causate da funghi in grado di diffondersi anche su peli e unghie. Un primo segnale della presenza di micosi può essere il cambiamento di colore della pelle, con un arrossamento localizzato nelle parti più predisposte a questo disturbo, come le pieghe inguinali o gli spazi interdigitali.A seguito del rossore, con l'avanzamento della micosi, si possono verificare anche desquamazione e prurito. Il trattamento più efficace contro questo disturbo è certamente rappresentato dai farmaci di automedicazione come gli antimicotici per uso topico. Nei casi in cui la micosi sia difficile da sconfiggere, è importante rivolgersi tempestivamente al proprio medico che può indicare trattamenti sistemici.Infine, tra i consigli utili da mettere sempre in pratica in via preventiva: mai scambiarsi accappatoi e asciugamani quando si fa sport; evitare di camminare scalzi e di utilizzare detergenti particolarmente aggressivi che possano modificare l'acidità della pelle, favorendo l'attacco dei miceti e asciugarsi bene dopo bagni e docce, così da evitare che si crei quel microclima umido favorevole all'insorgere dei funghi.