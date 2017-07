Salute: annusare il cibo fa ingrassare, la scoperta Usa

11 luglio 2017- 10:10

Roma, 11 lug. (AdnKronos Salute) - Chi ha la sensazione di ingrassare anche solo annusando un piatto prelibato, potrebbe essere vicino alla verità. Un team di ricercatori americani ha infatti scoperto che il senso dell'olfatto gioca un ruolo nei chili di troppo. In uno studio sui topi, gli scienziati dell'University of California hanno usato la terapia genica per 'silenziare' il senso dell'olfatto in un gruppo di topolini obesi. Ebbene, hanno scoperto che i topi che non potevano sentire gli odori, perdevano peso rispetto agli altri.A sorprendere i ricercatori, il fatto che i due tipi di roditori mangiassero lo stesso quantitativo di cibo, in termini di calorie. Ma i topi con l'olfatto silenziato perdevano più peso. Mentre quelli dall'olfatto più fine, ingrassavano di più. Annusare i cibi, suggeriscono gli autori, potrebbe spingere il corpo a conservare le calorie piuttosto che a bruciarle. Lo studio, pubblicato su 'Cell Metabolism', potrebbe essere utile per far luce sui meccanismi alla base di anoressia, bulimia e obesità. Non solo, se i risultati saranno confermati nell'uomo, si potrebbe pensare a un sistema che 'accende' e 'spegne' il circuito metabolico legato all'olfatto a comando, per aiutare le persone a perdere peso.