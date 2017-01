Salute: Australia, spiagge chiuse per allarme batteri fecali

3 gennaio 2017- 16:23

Roma, 3 gen. (AdnKronos Salute) - Niente bagno nelle spiagge australiane, a causa di una contaminazione da batteri fecali. Dopo le piogge torrenziali dei giorni scorsi, infatti, i bagnanti sono stati invitati ad evitare alcune delle più popolari spiagge di Melbourne, le cui acque sarebbero state contaminate dall'anomala presenza di feci. L'Environment Protection Authority (Epa) di Victoria ha segnalato la scarsa qualità dell'acqua in 21 delle 36 spiagge controllate a Port Philip Bay. Il rischio per i bagnanti, avvertono le autorità, è quello di contrarre pesanti gastroenteriti. In mare, a causa delle grandi piogge, sarebbero finite feci umane e animali, riferisce la 'Bbc online'. La situazione dovrebbe normalizzarsi in 24-48 ore; l'Epa condurrà nei prossimi giorni ulteriori test i cui risultati verranno diffusioni online.