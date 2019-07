16 luglio 2019- 14:50 Salute: coccolare un cane o un gatto riduce lo stress negli studenti Bastano 10 minuti di 'gioco'

Roma, 16 lug. (AdnKronos Salute) - Un antidoto peloso allo stress della vita da studente universitario. Andare all'università può infatti rivelarsi un'impresa stressante: gli studenti hanno lezioni, documenti da presentare, compiti ed esami. Ma spesso si trovano anche a fare i conti con lavoro, bollette da pagare, bucato e altri impegni quotidiani. Così in America molte università hanno istituito specifici programmi 'Pet Your Stress Away', nei quali gli studenti possono interagire con gatti o cani per dimenticare incombenze e scadenze, e liberarsi - almeno un po' - dallo stress.Ebbene, gli scienziati della Washington State University hanno dimostrato che, oltre a migliorare lo stato d'animo degli studenti, questi programmi possono effettivamente produrre benefici fisiologici e alleviare lo stress. "Appena 10 minuti possono avere un impatto significativo", spiega Patricia Pendry, professore associato nel Dipartimento di Sviluppo umano della Wsu. "Gli studenti che hanno interagito con cani e gatti hanno sperimentato una significativa riduzione del cortisolo, un importante ormone dello stress", assicura la ricercatrice. Pendry ha pubblicato i risultati delle sue scoperte insieme a Jaymie Vandagriff su 'Aera Open'. Si tratta del primo studio ad aver dimostrato riduzioni dei livelli di cortisolo negli studenti durante un momento di interazione reale, piuttosto che in uno scenario in laboratorio. La ricerca ha coinvolto 249 studenti universitari suddivisi casualmente in quattro gruppi. Il primo ha sperimentato l'interazione diretta con gatti e cani per 10 minuti: i ragazzi potevano accarezzare i cuccioli, giocarci e passare il tempo con loro come volevano.Per confrontare gli effetti dei diversi tipi di interazione con gli animali, il secondo gruppo si è limitato a osservare altre persone che accarezzavano cani e gatti mentre aspettavano in fila il loro turno. Il terzo gruppo ha guardato uno slideshow degli stessi animali coinvolti nell'esperimento, mentre il quarto gruppo era 'in lista d'attesa'. Questi studenti hanno aspettato il loro turno in silenzio per 10 minuti senza telefonino, riviste o altri stimoli, convinti che avrebbero presto avuto il loro momento con i pet. Diversi campioni di saliva sono stati raccolti da ciascun partecipante per monitorare i livelli di cortisolo, iniziando fin dal risveglio. I ricercatori hanno scoperto così che gli studenti che hanno interagito direttamente con gli animali avevano livelli di cortisolo molto più bassi nella saliva dopo aver coccolato i cuccioli. "Sapevamo già che gli studenti amano interagire con gli animali e che questo li aiuta a provare emozioni più positive", dice Pendry. "Quello che volevamo capire era se questa esposizione li avrebbe aiutati a ridurre lo stress e il risultato è stato positivo. Il che è eccitante - conclude - perché la riduzione degli ormoni dello stress può, nel tempo, tradursi in benefici significativi per la salute fisica e mentale".