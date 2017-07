Salute: così si allena la mente, i consigli del campione di memoria

10 luglio 2017

Parole al contrario e favole 'vincolate' nel decalogo, bastano 5 minuti

Milano, 10 lug. (AdnKronos Salute) - E' il primo italiano a essersi aggiudicato il titolo di 'International Master of Memory' ai campionati mondiali di Londra nel 2013. Un atleta del cervello. Si chiama Matteo Salvo e nell'impresa che gli è valsa il titolo di campione di memoria ha dovuto superare prove come memorizzare un mazzo da 52 carte in meno di 2 minuti, almeno 10 mazzi di carte e un numero lungo almeno 1.000 cifre in un tempo inferiore a 60 minuti. Il suo segreto? Allenare la mente. Con trucchi come le parole al contrario e le favole 'vincolate'. Il 'Memory Man' svela il mix di tecniche e strategie potenzianti per un cervello da campione. Dal pensiero laterale fino alla capacità di "uscire dagli schemi" reiventando la realtà da nuove prospettive: prendersi cura del nostro motore più potente, il cervello, è un lavoro che richiede agilità mentale, pensiero creativo e lucidità, ricorda l'esperto. Ma non solo: per avere neuroni sempre performanti, è importante anche avere uno stile di vita equilibrato, che garantisca all'organismo nutrizione bilanciata, sonno di qualità e movimento. Nel suo nuovo libro dal titolo 'Allena la tua mente in 5 minuti', edito da Gribaudo - IF Idee Editoriali Feltrinelli, Salvo, che è anche detentore del titolo di Guinness World Record, racconta di un percorso che è "un po' quello dell'atleta che, per portare a termine una gara di triathlon, deve sviluppare abilità nel nuoto, nella bici e nella corsa. Le giuste tecniche e gli esercizi permettono di allenare la mente esattamente come si allena un campione olimpionico, diventando un atleta della mente capace di gestire le situazioni con calma e lucidità e di trovare le soluzioni velocemente e con risolutezza". Ma ecco in dettaglio quali sono i consigli del campione del mondo di memoria per un una mente sempre al top. L'invito è a sviluppare l'agilità del pensiero con esercizi di stretching 'scalda-mente': 1) LETTURA SELETTIVA. Selezionare i criteri in base ai quali leggere il testo mette alla prova la flessibilità mentale. Ad esempio, scorrete i contenuti il più rapidamente possibile, focalizzandovi soltanto sulle vocali o sulle consonanti, come se aveste fra le mani una videocamera che scorre molto velocemente, scattando fotogrammi solo in alcuni punti. Oppure scorrete una sequenza di numeri concentrandovi solo sui pari o sui dispari. Questo vi aiuterà successivamente a scorrere velocemente e a focalizzarvi solo sui concetti chiave. 2) PAROLE AL CONTRARIO. Leggete un brano composto da parole scritte al contrario come se fosse normale, pronunciando parole inesistenti. Sarà come camminare a marcia indietro, usare muscoli che non avete mai usato o attivare una capacità sensoriale nuova sulla vostra pianta del piede. Tutto questo, per la mente, equivale a fare con il corpo movimenti che non avete mai fatto prima. All'inizio vi risulterà difficile, ma poi diventerà tutto più fluido e naturale. 3) NELLE LANCETTE DELL'OROLOGIO IL RITMO PER NUOVE IDEE. Questo esercizio consiste nel guardare un orologio e pronunciare ogni 7 secondi il nome di una cosa o un animale. Non si tratterà di parole casuali, dovranno appartenere a una stessa categoria e iniziare con la lettera finale della parola appena pronunciata. Per esempio, si potrà scegliere la categoria animali e iniziare con la parola cervo. La parola successiva potrà essere ornitorinco, quella dopo oca, poi aquila, e così via. Il decalogo continua con consigli per pensare in modo creativo:4) VIA LIBERA ALLA FANTASIA PER 5 MINUTI. Plasmare con la fantasia la propria visione della realtà come farebbe un bambino, ad esempio trasformando gli oggetti di uno stesso colore oppure immaginando che si deformino diventando altre cose. "Un pennarello può essere un treno e una sedia rovesciata una navicella spaziale", spiega Salvo. "Usate il cronometro e liberate la fantasia per 5 minuti senza interrompervi. La cosa più difficile sarà lasciar correre i pensieri senza ascoltare la mente razionale".5) BRAINSTORMING. Un altro esercizio utilissimo a stimolare la creatività è immaginare un problema che non sia un 'reale' problema e trovare diverse soluzioni. Le prime soluzioni che saranno estremamente razionali, le successive saranno sempre più creative. Se per esempio il problema è come andare da dove ti trovi fino a un'altra città nel mondo, le risposte iniziali e quindi le più razionali saranno "in treno, in aereo o in automobile", poi subentreranno quelle un po' più creative: "In mongolfiera o con il parapendio". 6) LA FAVOLA 'VINCOLATA'. Dare vita a una fiaba avvincente basandosi su parole chiave predefinite come se fossero ingredienti di una ricetta è un esercizio molto efficace per potenziare la creatività. Ovviamente i vocaboli di partenza non dovranno avere alcun nesso fra di loro. Provate ad esempio con: "Cavalletta - quadro - farmacia - cartone - ginocchio - senape - Gertrude - microfono - libro - nuvola - cronometro - bosco - sapone".7) IL MONDO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UN ANIMALE. Scegliete un animale con il quale avete familiarità e sintonizzatevi sulla sue frequenze in modo che possa comprendervi perfettamente. Immaginate di interagire con lui e di entrare in empatia e per cinque minuti guardate il mondo dal suo punto di vista. 8) MIGLIORATE LA LUCIDITA' MENTALE ATTRAVERSO LO STILE DI VITA. Salvo consiglia di dormire multipli di un'ora e mezza: durante il sonno la nostra mente passa attraverso fasi diverse, alcune di sonno leggero e altre di sonno profondo. Ogni ora e mezza circa ci troviamo nella fase alpha, nella quale la frequenza e l'intensità della nostra attività cerebrale sono molto vicine a quelle nella fase di veglia. Questo è il motivo per il quale è importante riuscire a svegliarsi in questa fase, così la nostra mente non deve fare un salto da uno stato con intensità e frequenza molto basse a un altro nel quale sono molto alte. 9) DALL'ALIMENTAZIONE ALLA NUTRIZIONE. "Premettendo che non sono né un medico né un nutrizionista, uno degli aspetti che per me fa la differenza ai campionati di memoria e nella vita in generale è la nutrizione", commenta il Memory Man. Prediligete sempre cibi non lavorati, farine e zuccheri non raffinati e proteine di origine vegetale: l'organismo si occuperà di processarli e lo farà meglio di molti trattamenti industriali che rischiano di privarli delle sostanze nutritive. In questo modo avrete più energia fisica e mentale. 10) IN MOVIMENTO OGNI 40 MINUTI. Per mantenere alta la lucidità, è consigliabile muoversi a intervalli di 40 minuti. Esercizi a corpo libero, come piegamenti sulle gambe, oppure le scale a piedi. Ma anche attività ad alta concentrazione alternate ad attività di scarico.