26 febbraio 2019- 17:41 Salute: Cristiano Ronaldo investe nel trapianto di capelli Il campione della Juve entra nella società portoghese Insparya

Roma, 25 feb. (AdnKronos Salute) - E' uno dei calciatori più forti di sempre, con un fisico scultoreo e una cura dell'immagine senza rivali. Oggi Cristiano Ronaldo punta anche sulla sua chioma sempre in perfetto ordine ed entra nel business del trapianto di capelli. Il campione portoghese della Juventus ha infatti investito nell'azienda specializzata in trapianti tricologici Insparya. Sul sito della società, che vuole espandersi dal Portogallo nei paesi limitrofi iniziando da Madrid che Ronaldo conosce molto bene, è riportato un comunicato con alcune dichiarazioni del campione: "Insparya è la materializzazione della mia visione per il futuro, una leva per grandi scoperte, un modo per esplorare altre possibilità nel campo della medicina, della ricerca e della tecnologia". L'azienda sottolinea che il calciatore cinque volte pallone d'oro "aiuterà nel campo della ricerca, nello sviluppo di progetti per la salute del capello". Il 18 marzo dovrebbe aprire la prima struttura a Madrid. Il gruppo Insparya ha effettuato in Portogallo oltre 35 mila trapianti di capelli in 10 anni.