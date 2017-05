Salute: esperto Siaarti, sì a buone pratiche per chirurgia senza brividi

18 maggio 2017- 18:02

Napoli, 18 mag. (AdnKronos Salute) - E' partita la campagna di sensibilizzazione per la normotermia perioperatoria dal titolo "Chirurgia senza brivido". "L'obiettivo di questa campagna - dichiara Antonio Corcione, presidente Siaarti e primario della Uoc Anestesia Azienda Ospedaliera dei Colli "V. Monaldi " di Napoli, a margine del workshop del ciclo "Normo Days" - è fare informazione e formazione in modo da arrivare ad un'omogeneità delle attività di competenza dell'anestesia su tutto il territorio nazionale". "Nonostante tutti gli anestesisti conoscono l'importanza del monitoraggio della temperatura - continua - se andiamo a vedere la realtà italiana, purtroppo riscontriamo una situazione a macchia di leopardo e molto deficitaria. Per questo motivo Siaarti ha elaborato il documento di Buona Pratica Clinica sulla normotermia perioperatoria".