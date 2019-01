31 gennaio 2019- 13:32 Salute: Eurispes, 3 italiani su 10 spendono in gioco d'azzardo Di questi 1 su 4 ha chiesto un prestito

Roma, 31 gen. (AdnKronos Salute) - Quasi 3 italiani su 10 partecipano a giochi con vincita in denaro, il 28,2% a fronte del 71,8% che dichiara di non farlo mai. In particolare, il 18,3% gioca solo dal vivo, il 2% solo online, il 7,9% in tutti e due i modi. Nel complesso, circa 1 italiano su 10 gioca online. Il Gratta e Vinci è il gioco più amato (dall'85%), seguito da Lotto e SuperEnalotto (77,4%), lotterie (62,4%), scommesse sportive (52,7%). Sono i dati contenuti nel Rapporto Italia 2019 dell'Eurispes, presentato oggi a Roma all'università Sapienza. La speranza di una grossa vincita è la motivazione che più spesso induce a giocare (27,9%), seguita dalla ricerca di denaro facile (22%) e solo successivamente dal divertimento (21,1%; nel 2009 erano il 27,4%). L'8,2% gioca per occupare il tempo libero, il 5,5% per il brivido del gioco, il 4,7% per tradizione familiare, stessa percentuale dice di volere mettere alla prova la sua abilità, il 3,3% spera di vincere una cifra consistente da donare a chi ne ha bisogno. Quattro giocatori su 10 confessano di sentire, almeno qualche volta, di giocare troppo e spendere troppi soldi; uno su 4 ha chiesto denaro in prestito per giocare.Quanto alla pubblicità, secondo il 35,4% degli italiani non è giusto che lo Stato promuova il gioco lecito e responsabile mentre il 26,9% è dell'opinione opposta e il 22,5% non sa valutare. In particolare, il 30,6% del campione (giocatori e non) è contrario perché ritiene che anche il gioco lecito crei dipendenza, il 14,8% perché anche con il gioco lecito si possono perdere grosse somme; mentre il 16,6% è favorevole perché è un buon modo per scoraggiare il gioco illegale e il 10,3% perché in questo modo i giocatori sono più tutelati. Oltre 1 cittadino su 4, non necessariamente giocatore, conosce circuiti di gioco illegale.