28 gennaio 2019- 15:12 Salute: Gb, troppa coda dal medico? Ssn arruola prescrittori di sport e arte Più di mille entro il 2020-21 per smaltire pazienti 'curabili' con attività sociali

Milano, 28 gen. (AdnKronos Salute) - Tutti in coda dal medico di famiglia. Anche quando per curare il proprio malessere non c'è bisogno di farmaci, ma basterebbe una 'terapia sociale', come entrare in un gruppo dedito all'attività fisica per perdere un po' di peso o iscriversi in una classe di arte per liberare la mente e tenerla attiva. Proprio pensando a come alleggerire la pressione sugli studi medici sovraffollati, in Gran Bretagna il Servizio sanitario nazionale inglese (Nhs England) ha escogitato una strategia che prevede l'arruolamento di una figura altrove inedita: quella dei 'prescrittori sociali', personale addestrato a rispondere alle esigenze di salute di pazienti che non presentano situazioni per le quali è richiesto l'intervento di un camice bianco.Secondo i piani del National Health Service, il numero di questi operatori di collegamento - 'link worker' - a supporto dei medici di famiglia è destinato a crescere. L'idea è di arruolarne più di mille entro il 2020-21, riporta la Bbc online, per ridurre il carico di lavoro dei 'general pratictioner', i medici di medicina generale. A loro la missione di aiutare i pazienti a trovare attività comunitarie adeguate per migliorare la loro salute e il loro benessere. A lungo termine si punta a far sì che gestiscano circa 900 mila appuntamenti all'anno. Si ritiene infatti che un numero significativo di persone che si presentano negli ambulatori dei camici di famiglia non abbia necessità mediche, spiegano dal Nhs.Molti pazienti sono ansiosi o soli, oppure hanno bisogno di supporto nella gestione di una condizione a lungo termine. C'è per esempio chi risolverebbe buona parte dei suoi problemi abbassando l'ago della bilancia. Come Arif Qureshi, 51 anni, al quale è stato diagnosticato un pre-diabete. La terapia per lui? Migliorare lo stile di vita. E' stato dunque preso in carico da un link worker che lo ha indirizzato a un club di 'walking football', calcio camminato. "Una rivelazione", dice soddisfatto per aver perso 15 kg in meno in 4 mesi. Il prescrittore sociale valuta costantemente i suoi progressi. Questi operatori sono una delle opzioni con cui il Nhs inglese punta a personalizzare l'assistenza. E la prescrizione sociale è stata "incredibilmente gradita", assicura James Sanderson, dirigente Nhs England, annunciando che circa 2,5 milioni di persone ne beneficeranno entro il 2024.