31 gennaio 2019- 12:52 Salute: Grillo, 'Al lavoro su sgravi fiscali per fare sport, 2,3 mld risparmi possibili'

Roma, 31 gen. (AdnKronos Salute) - "Questo argomento al governo sta molto a cuore: lo sport é strettamente legato alla salute di tutti i cittadini. Per la prima volta siamo riusciti ad aumentare le risorse alla sanità e abbiamo la possibilità di dedicarci anche a temi come quello di oggi. C'è un lavoro enorme da fare e partiremo nei prossimi giorni con idee innovative e con possibili incentivi, anche con sgravi fiscali commisurati al reddito, perché non sempre é alla portata di tutti pagare l'attività sportiva". Ad annunciarlo il ministro della Salute, Giulia Grillo, oggi a Roma alla presentazione della riforma dei sistema sportivo italiano."Siamo al lavoro per dare cambiamenti reali - insiste Grillo - dato anche che una recente pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità ha stimato che si potrebbero risparmiare 2,3 mld di euro adottando al meglio le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità sull'attività fisica".