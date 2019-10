3 ottobre 2019- 13:51 Salute: igienista, 'a Roma tutte le premesse per emergenza sanitaria' Ricciardi, 'mesi che situazione è questa, persino Paesi in via di sviluppo hanno risolto meglio'

Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - "Ormai sono mesi che la situazione dei rifiuti a Roma è in costante emergenza igienica, dal punto di vista del decoro e della raccolta. Temo possa degenerare in emergenza sanitaria, perché le premesse ci sono tutte. Certo, il rischio viene attenuato dalla stagione che è meno calda, ma è sempre possibile una forte proliferazione di batteri, parassiti e animali nei pressi dei cassonetti strabordanti". A 'sposare' l'allarme lanciato dai medici in queste ore sulla situazione dell'immondizia nella Capitale, dopo le dimissioni del Cda dell'Ama, è Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene e Medicina preventiva all'Università Cattolica di Roma e presidente eletto della World Federation of Public Health Associations, sentito dall'AdnKronos Salute. "Si parla di aree particolari in cui i rifiuti non devono stare", aree prioritarie come scuole e ospedali, ma "semplicemente i rifiuti in strada non ci devono stare - dice Ricciardi - devono essere smaltiti velocemente".