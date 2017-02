Salute: il Bmi si eredita, specie in caso di obesità

20 febbraio 2017- 17:45

Milano, 20 feb. (AdnKronos Salute) - Non solo il colore degli occhi o quello dei capelli. Fra i 'regali' di mamma e papà c'è anche l'indice di massa corporea, il numero che ci dice quanto magri o grassi siamo. Almeno in parte, in una percentuale del 35-40%, il Bmi dei bambini viene ereditato dai genitori. E la quota 'trasmessa' sale al 55-60% nella maggior parte dei bimbi obesi, a indicare che oltre la metà della tendenza al sovrappeso patologico è determinata geneticamente e dall'ambiente familiare. E' quanto risulta da uno studio condotto dall'università britannica del Sussex, pubblicato su 'Economics and Human Biology'. La ricerca ha utilizzato i dati di altezza e peso relativi a 100 mila bambini e ai loro genitori, raccolti in 6 Paesi: Regno Unito, Usa, Cina, Indonesia, Spagna e Messico. Gli scienziati, coordinati da Peter Dolton, hanno calcolato che in media il 20% del Bmi viene passato dalla madre e il 20% dal padre. Nei piccoli più magri la 'responsabilità' dei genitori scende al 10% rispettivamente (10% mamma e 10% papà), mentre in quelli più grassi cresce al 30-30%. Numeri geograficamente trasversali, ossia indipendenti dalle condizioni economiche di un Paese, dal suo livello di industrializzazione o dal tipo di economia. Validi "da una delle nazioni più 'obese' del pianeta (gli Stati Uniti) fino a 2 delle più 'magre' (Cina e Indonesia)", evidenzia Dalton. Quanto emerso dal lavoro dimostra ancora una volta che "i figli di genitori obesi - commenta lo studioso - hanno molte più probabilità di essere obesi a loro volta da adulti", considerando che "l''effetto genitori' sul Bmi è doppio nei piccoli più grassi rispetto a quelli più magri". Per Dalton "questi risultati hanno conseguenze di vasta portata per la salute dei bambini nel mondo". In particolare, "dovrebbero farci riflettere sulla misura in cui l'obesità è il frutto di fattori familiari e della nostra eredità genetica, piuttosto che di decisioni personali".