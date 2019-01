21 gennaio 2019- 13:57 Salute: in quota dopo ictus? Dopo 3 mesi e occhio sopra i 2.000 metri

Roma, 21 gen. (AdnKronos Salute) - Tempo di freddo e neve: l'Associazione per la lotta all'ictus cerebrale (Alice Onlus) raccomanda alcune regole per godere a pieno di una vacanza in alta quota. Se fino a 1.500-2.000 metri, perlomeno in estate e con il bel tempo, non si incontrano grandi rischi, sopra i 2.000 - e in particolare in inverno - ci si può imbattere in pericoli oggettivi: carenza di ossigeno, freddo, vento, valanghe. La riduzione della pressione atmosferica e, di conseguenza, della pressione dei gas presenti nell'aria che respiriamo, fa sì che salire in alta quota, soprattutto per soggetti con patologie acute o croniche, debba essere un'attività da svolgere sotto il controllo medico. A 2.000 metri si ha una riduzione del 20% dell'ossigeno presente nell'aria, a 3.000 ne manca già il 30%, a 4.800 metri (l'altezza del Monte Bianco) ne manca circa la metà.Un organismo sano può mettere in campo tutti i meccanismi necessari a un adattamento anche rapido, ma per soggetti con patologie acute o croniche la carenza di ossigeno può essere problematica. Questo è ancora più vero per chi ha sofferto di un ictus o un Tia (attacco ischemico transitorio), patologie che si caratterizzano per il ridotto apporto di ossigeno al tessuto cerebrale. La montagna quindi non diventa un tabù, ma bisogna fare attenzione a regole precise: Alice Italia Onlus consiglia di non superare i 1.500 metri di altitudine nei primi 3 mesi successivi all'ictus e non di andare oltre i 2.000 tra il quarto e il sesto mese. Trascorso questo periodo, le condizioni cliniche sono già stabili ed è possibile pianificare gite anche più complesse spingendosi al di là dei 2.000 metri, ma questo dipende molto da soggetto a soggetto. E' fondamentale, per prima cosa, sapere dunque quanto tempo è trascorso dall'evento ischemico. Così come è assolutamente necessaria la stabilità dei fattori di rischio cardiovascolari. In caso di ipertensione arteriosa i valori della pressione devono essere ben controllati già a bassa quota; così come dev'essere ben controllata la glicemia nei pazienti diabetici. I valori di colesterolo devono essere nei livelli di normalità e non bisogna fumare; è necessario, infine, assumere con scrupolo tutte le terapie prescritte dal neurologo. Trascorsi 6 mesi dall'ictus o dal Tia è necessario in ogni caso fare una visita di controllo, in cui si fa il punto della situazione, con valutazione del rischio per decidere come pianificare l'attività fisica in montagna."Tendenzialmente superare i 3.500 metri rimane un discreto rischio - dichiara Guido Giardini, direttore Sc di neurologia e Stroke Unit e responsabile del Centro di medicina e neurologia di montagna dell'ospedale regionale U. Parini - Usl della Valle d'Aosta - Vanno evitate le giornate molto fredde e con forte vento, dal momento che le temperature rigide possono causare vasocostrizione. Tanto più se il paziente ha una concomitante patologia ischemica cardiaca. A causa dello scarso numero di dati scientifici riguardanti il rischio a quote superiori, i 4.000 metri restano un traguardo impegnativo, mentre le quote lievi e moderate non rappresentano un rischio. Bisogna evitare le giornate eccessivamente fredde, controllare bene i fattori di rischio, assumere le medicine prescritte, alimentarsi e idratarsi in modo corretto, avere sempre con sé tutti gli indumenti e le attrezzature necessarie".