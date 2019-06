10 giugno 2019- 14:40 Salute: Iss, salgono a 19 i casi epatite acuta da integratori alla curcuma

Roma, 10 giu. (AdnKronos Salute) - Non si fermano le segnalazioni di casi di epatite colestatica acuta collegate al consumo di integratori a base di curcuma. L'ultimo aggiornamento sul sito del ministero della Salute riferisce come l'Istituto superiore di sanità abbia segnalato - al 7 giugno - 19 casi di epatite colestatica acuta, "non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di curcuma". Sono in corso le verifiche per individuare la causa responsabile dei casi di epatite.I nuovi casi segnalati, fa sapere il ministero, sono correlati ai seguenti prodotti: Rubigen curcuma e piperina (lotto 210219 scadenza febbraio 2022 – Naturfarma); Piperina e Curcuma plus Htf Group San Marino - (lotto 2379 – prodotto da Alsa Lab). Questi si aggiungono ai seguenti prodotti, già segnalati: Movart (lotto M80315 - Scharper S.p.A., Farmaceutici Procemsa spa Nichelino); Curcuma Piperina Abbè Roland prodotto da Studio 3 Farma srl Versalis (lotto I 0187 scadenza 01/2022 - Geofarma s.r.l. - prodotto da Labomar srl); Rubigen curcuma e piperina (lotto 250119 - Naturfarma); Curcumin+piperin - Vegavero (prodotto da Vanatari International GMBH, Berlino); Tendisulfur Forte bustine - Laborest Italia s.r.l. (prodotto da Nutrilinea s.r.l.); Cartijoint Forte (lotto 24/18 - Fidia Farmaceutici s.p.a. prodotto da Sigmar Italia spa); Curcuma liposomiale più pepe nero (lotto 1810224, scadenza 10/21, prodotto da Laboratories Nutrimea con sede e stabilimento di produzione rue des Petits Champs 20, FR 75002, Parigi).E ancora: Curcuma 95% Maximum (lotto 18L264, scadenza 10/2021, prodotto da Ekappa Laboratori s.r.l. per conto di Naturando srl); Curcuma complex (B.A.I. aromatici per conto di Vitamin shop); Tumercur - Sanandrea Movart (lotto M70349 scadenza 08/2019 - Scharper S.p.A., Farmaceutici Procemsa spa Nichelino); Curcuma Meriva 95% 520 mg Piperina 5 mg (Farmacia dr. Ragazzi, Malcontenta); Curcuma "Buoni di natura" - Terra e Sole; Curcumina Plus 95% (lotto 18L823 - NI.VA prodotto da Frama); Curcumina 95% Kline (lotto 18M861 - NI.VA prodotto da Frama); Curcumina Plus 95% piperina linea@ (lotto 2077-LOT 19B914 - NI.VA prodotto da Frama); Curcumina Plus 95% piperina linea@ (18c590 - NI.VA prodotto da Frama).In attesa delle analisi, i consumatori "sono invitati, a titolo precauzionale, a sospendere il consumo di tali prodotti", conclude il ministero.