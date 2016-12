Salute: Istat, 70% italiani si sente bene, meno soddisfatte le donne

29 dicembre 2016- 15:04

Roma, 29 dic. (AdnKronos Salute) - Gli italiani si sentono bene. Il 70,1% dà un giudizio positivo sul proprio stato di salute, in linea con l'anno precedente. I più soddisfatti sono gli uomini, il 73,9% rispetto al 66,4% delle donne. Questa la fotografia scattata dall'Annuario statistico italiano 2016 dell'Istat, diffuso oggi. A parità di età, già dai 45 anni il gentil sesso appare svantaggiato, ma le differenze maggiori si hanno tra i 60 e i 64 anni, quando si considera in buona salute il 58,3% degli uomini contro il 49,7% delle donne, e i 75 anni e oltre (28,7% contro 20,9%). Sul podio Bolzano (84,5%), Trento (78,5%) ed Emilia-Romagna (73,5%), mentre per stato di salute non brillano Calabria (62,1%) e Sardegna (63,0%), in coda. In generale, il 39,1% degli italiani dichiara di soffrire di almeno una fra le 15 patologie croniche più diffuse, in lieve aumento rispetto al 2015 (+0,8%). I disturbi prevalenti sono l'ipertensione (17,4%), l'artrosi/artrite (15,9%), le malattie allergiche (10,7%), l'osteoporosi (7,6%), la bronchite cronica e l'asma bronchiale (5,8%) e il diabete (5,3%). Infine, il fumo. Si è fermato il declino del vizio: nel 2016 si dichiara fumatore il 19,8% della popolazione over 14, contro il 19,5% nel 2014 e il 20,9% nel 2013. Fuma un giovane su 3.