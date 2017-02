Salute: italiani bene informati su idratazione, ma poco virtuosi

22 febbraio 2017- 15:20

L'indagine per Nestlè Waters in 7 Paesi

Roma, 22 feb. (AdnKronos Salute) - Bene informati, ma disidratati. Gli italiani rispetto ad altri Paesi confermano una buona cultura in tema di idratazione, ma lasciano a desiderare sulle abitudini. Da un sondaggio condotto per Nestlé Waters in Cina, Francia, Italia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia sul consumo di acqua, nel nostro Paese emerge una discrepanza tra quello che si sa e quello che si fa. La maggior parte degli italiani ritiene che 8,5 bicchieri d’acqua sia la quantità giornaliera adeguata (contro i 6,1 degli inglesi) e il 91% sostiene di bere almeno 1 litro di acqua al giorno. Solo il 15% (rispetto al 43% del Regno Unito) pensa che bere acqua abbia gli stessi effetti di qualsiasi altra bevanda calda o gassata o succhi di frutta. E il 92% beve spesso acqua durante i pasti a casa (contro una media del 74% degli altri Paesi). Oltre il 55% dichiara di consumarla regolarmente all’interno dell’automobile."Si tratta di un dato incoraggiante soprattutto se confrontato alle abitudini che ci sono anche in altri Paesi - dichiara Umberto Solimene, dell'Università degli Studi di Milano, membro dell'Osservatorio Sanpellegrino e presidente della Federazione mondiale del termalismo - Un litro di acqua al giorno però non è abbastanza: per assicurare il benessere psico-fisico al nostro organismo è necessario bere circa 2 litri, meglio se distribuiti nel corso dell’intera giornata, senza aspettare lo stimolo della sete".Bere acqua è una vera e propria esigenza per il 93% dei partecipanti, ma riguardo la quantità necessaria per soddisfare il fabbisogno dell’organismo le opinioni variano da paese a paese. L'acqua è considerata bevanda d’elezione in tutto il mondo: 9 partecipanti su 10 affermano di berla tutti i giorni ma solo il 68% ne consuma almeno 1 litro. Più estrema la situazione in Gb dove più di 1 inglese su 10 dichiara di non bere neanche una goccia d’acqua, idratandosi esclusivamente con altre bevande. Mentre 4 intervistati su 10 bevono in media almeno un bicchiere di una bibita gassata. Il 94% ritiene che bere acqua permetta di adottare uno stile di vita sano e di mantenersi in salute. Tra i benefici riconosciuti dagli intervistati la rimozione delle tossine e l'aiuto nel processo digestivo. Nonostante ciò, i partecipanti si sentono meno informati sugli effetti dannosi di un'idratazione inadeguata (il 78% ritiene di essere ben informato) rispetto a quelli di una dieta non equilibrata (84%).