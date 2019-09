30 settembre 2019- 09:44 Salute: Kuwait Petroleum Italia inaugura la 'Safety & Healthy Week' Dal 30 settembre al 3 ottobre

Milano, 30 set. (AdnKronos Salute) - Dal oggi al 3 ottobre si terrà nelle principali sedi della Kuwait Petroleum Italia la prima edizione della 'Safety & Healthy Week', un'iniziativa che mira a "diffondere e costruire una cultura attiva dei valori della sicurezza e salute, temi sui quali da sempre l'azienda pone la massima attenzione", sottolinea la società.La Safety & Healthy Week - informa una nota - prevede una serie di incontri e momenti di formazione pratica focalizzati su quattro macro-aree: Primo soccorso, Guida sicura, Alimentazione consapevole, Postura e movimento. L'offerta formativa si articolerà in sessioni sia teoriche sia pratiche e si avvarrà delle competenze di formatori esterni (medici, istruttori di guida sicura, nutrizionisti e fisioterapisti) per approfondire le quattro tematiche scelte, con lo scopo di contribuire all'arricchimento del bagaglio personale di tutti i dipendenti coinvolti. "La Safety & Healthy Week - dichiara Livio Livi, direttore Risorse umane e Hse di Kuwait Petroleum Italia - si aggiunge a una già ampia e consolidata attività di formazione legata ai temi della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Guardare alla persona nella sua globalità, al di là della sfera lavorativa, e fornire strumenti utili per facilitare la vita quotidiana dei colleghi è infatti l'obiettivo che vogliamo perseguire tramite le nostre iniziative di People Care".