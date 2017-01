Salute: la nutrizionista, per 'over 65' importante buona prima colazione

13 gennaio 2017- 14:55

Roma, 13 gen. (AdnKronos Salute) - Sempre in attività anche dopo la pensione, gli over 65 di oggi hanno un forte desiderio di sentirsi attivi: impegnati e dinamici, ancora capaci di investire le proprie energie, divisi tra impegni familiari e le proprie passioni. È per loro ancora più importante prestare attenzione ad una corretta alimentazione, a partire dalla prima colazione. Con la consulenza di Silvia Migliaccio, nutrizionista e docente dell’Università degli studi "Foro Italico" di Roma, su www.iocominciobene.it, blog che Aidepi (Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane) dedica al primo pasto della giornata, vengono consigliati 3 menù pensati per vari profili di senior, dall’over 65 sportivo al pantofolaio."Una buona prima colazione è indispensabile per la ripresa di tutte le funzioni fisiche e psichiche – spiega Migliaccio – deve essere un momento appagante e fornire nutrienti energetici, soprattutto carboidrati, che devono costituire circa il 70% del totale, ma anche proteine e una piccola quantità di grassi, oltre ad acqua, vitamine, sali minerali ed antiossidanti. Nella colazione degli over 65 - sottolinea - non va trascurato l’apporto di proteine: deve contrastare la fisiologica riduzione della massa magra (sarcopenia) che si verifica nella terza e quarta età".Per un senior, tra i 65 e i 75 anni, uomo o donna, che svolge un’intensa attività sportiva nel corso della giornata, soprattutto durante la mattina. il menù consigliato da Migliaccio in collaborazione con la dietista Martina Comuzzi, potrà prevedere 200 g latte intero o uno yogurt, anche alla frutta, da 125 g; orzo o caffè a piacere; un cucchiaino di zucchero; 40 g di pane o quattro fette biscottate con due cucchiaini di marmellata o di miele o di crema di nocciole; una mela o una pera. Di tanto in tanto il pane con la marmellata può essere sostituito da una merendina, tipo plumcake, per un totale di circa 400 calorie.Per un senior 'dinamico', tra i 65 e i 75 anni, uomo o donna, nonno a tempo pieno oppure sempre in movimento tra interessi e passioni (musei, teatri, attività in gruppi di quartiere, associazioni di volontariato e parrocchia, viaggi), le esperte consigliano una colazione che potrà essere composta da 150 g di latte intero o uno yogurt, anche alla frutta, da 125 g; orzo o caffè a piacere; un cucchiaino di zucchero; due biscotti secchi o 20 g di cereali da prima colazione; una mela o una pera, per un totale di circa 250 calorie.Per un senior casalingo, uomo o donna over 65, tendenzialmente sedentario, che si concede solo brevi passeggiate, il menù consigliato potrà prevedere 150 g di latte parzialmente scremato o uno yogurt, anche alla frutta, da 125 g (con latte parzialmente scremato); orzo o caffè a piacere; un cucchiaino di zucchero; una fetta biscottata con un cucchiaino di marmellata o di miele o di crema di nocciole; un kiwi o un mandarino, per un totale di circa 200 calorie circa.