7 ottobre 2019- 18:16 Salute: Lapo Elkann, 'ho sofferto di dislessia e creo Fondazione per aiutare'

Torino, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Una Fondazione per aiutare le persone affette da dislessia a superare le difficoltà legate alla malattia. E' l'iniziativa promossa da Lapo Elkann che - in occasione della Settimana nazionale dedicata nal disturbo - in una video intervista racconta la sua esperienza spiegando che Fondazione battezzata 'Laps' "è il mio piccolo impegno di 'restituzione', cercando di dare ai minori in condizione di svantaggio pari condizioni di partenza rispetto ai minori più fortunati"."Il problema della dislessia - spiega Lapo - l'ho vissuto personalmente, vivendo il calvario che vivono tutti i dislessici che non sanno di esserlo: senso di sfiducia in se stessi, senso di inadeguatezza, scarsa autostima. Sono stati i miei insegnanti ad accorgersene e a parlare successivamente con i miei genitori. Da lì sono stati fatti degli esami e ho scoperto di avere sia la dislessia, che l'Adhd che l'Add", la sindrome da deficit dell'attenzione e iperattività e la sindrome da deficit dell'attenzione. "La diagnosi è stato un momento di svolta per me - sottolinea - Ho potuto rivisitare e leggere in una chiave diversa alcuni problemi che avevo vissuto, e ho potuto affrontarli con una chiara consapevolezza e una strategia adeguata"."Oggi mi piace pensare che per me i disturbi specifici di apprendimento sono un modo diverso di pensare", prosegue Lapo che osserva: "Chi soffre di questi disturbi ha difficoltà a concentrarsi sui singoli elementi, ma vede, forse con una chiarezza superiore alla media, il quadro di insieme, utilizzando il pensiero laterale e la creatività. Chi soffre di disturbi specifici di apprendimento ha tutte le doti per essere un ottimo stratega, un ottimo pianificatore, e un innovatore"."Non so in che misura, ma di certo il mio sentirmi diverso a causa della dislessia ha contribuito a dare le ali a una creatività compensativa", aggiunge Lapo Elkann secondo il quale, "per i bambini e i ragazzi affetti da queste sindromi, essere continuamente stimolati è di fondamentale importanza. Io avuto la fortuna di avere una vita ricca di stimoli e di opportunità, che certamente mi hanno aiutato a superare i limiti della dislessia, anche quando ignoravo di soffrire di questo disturbo. "Penso però a tutti coloro che non hanno avuto o non possono avere le opportunità che ho avuto io - conclude - Ed è per questo che ho deciso di creare la Fondazione Laps, il mio piccolo impegno di 'restituzione', cercando di dare ai minori in condizione di svantaggio pari condizioni di partenza rispetto ai minori più fortunati".