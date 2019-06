28 giugno 2019- 17:18 Salute: le novità di ricerca e terapia anti-cancro da luglio su 'Doctor's Life'

Roma, 28 giu. (AdnKronos Salute) - Le novità della ricerca e della terapia contro il cancro protagoniste del palinsesto estivo in onda su 'Doctor's Life', il canale h24 dedicato alla formazione di medici e farmacisti in onda su Sky (canale 440). Nel settimanale 'Salus Tv' andrà in onda infatti un focus sulle ultime novità emerse dal recente World Congress on Thyroid Cancer 3.5 e un'intervista a Rocco Bellantone, direttore del Centro di chirurgia endocrina e metabolica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, sulle 'Nuove tecniche mininvasive per la tiroide'.Fra gli speciali 'Noi Salute', segnaliamo il mini-documentario dedicato alla 55esima edizione dell'Asco, il congresso annuale dell'American Society Clinical Oncology a Chicago. Un approfondimento che fa il punto sugli approcci più innovativi in oncologia, all'insegna della personalizzazione: 'Cancro, la cura è su misura', è un viaggio nel dietro le quinte del più prestigioso meeting mondiale del settore. Fra le new entry, anche il nuovo documentario 'Kids with Tourette's: in their own words', dedicato alla sindrome di Tourette, che secondo le stime colpisce un bambino su cento in età scolare. Per dettagli sulla programmazione: www.doctorslife.it (sezione programmi tv).