Salute: obbligo defibrillatori, Codacons chiede a ministero Sport di vigilare

3 luglio 2017- 14:54

Roma, 3 lug. (AdnKronos Salute) - Il 30 giugno, "dopo essere stato prorogato più volte", scadeva il termine fissato dalla legge che obbliga le società sportive, sia dilettantistiche sia professionistiche, a dotarsi di defibrillatori semi-automatici. Il Codacons chiede al ministero dello Sport "verifiche e controlli in tutti gli impianti che hanno l'obbligo per legge, verificando le apparecchiature di cui si sono dotati gli impianti". "Come ricordato anche nelle linee guida allegate al decreto Balduzzi, che ha sancito l'obbligo - prosegue il Codacons - la letteratura scientifica internazionale ha dimostrato ampiamente che, in caso di arresto cardiaco, un intervento di primo soccorso tempestivo e adeguato contribuisce a salvare fino al 30% in più delle persone colpite". "Questi apparecchi salvano la vita, ormai è unanimamente riconosciuto - sottolinea l'associazione consumatori - non possiamo scherzare con la vita delle persone. I controlli devono essere effettivi e reali".