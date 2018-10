15 ottobre 2018- 10:12 Salute: oltre 18mila check-up per ottava edizione di Tennis and Friends Boom di esami gratuiti al Foro Italico per la kermesse che promuove la prevenzione

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti. Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.