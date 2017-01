Salute: ortopedici, camminata da pinguini per evitare scivoloni sul ghiaccio

4 gennaio 2017- 17:28

Dietro l'angolo fratture, contusioni, legamenti stirati e lacerazioni alla testa

Roma, 4 gen. (AdnKronos Salute) - Per evitare le cadute sul ghiaccio è consigliabile imitare la camminata dei pinguini, con i piedi un po' larghi e il busto leggermente in avanti. Il consiglio arriva dai chirurghi ortopedici tedeschi della Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (Dgou) che sul proprio sito hanno pubblicato un facile vademecum per prevenire gli immancabili scivoloni su marciapiedi o strade coperte da lastre di ghiaccio e neve. E' lungo l'elenco delle conseguenze sopratutto per gli anziani: fratture, contusioni, legamenti stirati e lacerazioni alla testa. A Berlino, ma anche in Italia, è attesa nelle prossime ore un'ondata di gelo artico. Secondo gli esperti, occorre evitare una postura perfettamente eretta, che distribuisce il peso in maniera uniforme su tutte e due le gambe, perché aumenta il rischio di perdere l'equilibrio. Meglio portare il busto leggermente in avanti mentre si cammina, come appunto fanno i pinguini, che garantisce una maggiore stabilità.