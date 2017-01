Salute: per 150 mila bimbi italiani incubi e pavor notturno

Il pediatra, picco a 2-12 anni

Milano, 3 gen. (AdnKronos Salute) - Due insidie che rovinano il sonno dei piccoli e dei loro genitori. "Sono gli incubi notturni e gli attacchi di pavor nocturnus, due disturbi del sonno più diffusi tra i bambini di 2-12 anni, che di solito scompaiono con la crescita". A fare il punto è Italo Farnetani, pediatra ordinario alla Libera Università Ludes di Malta. "Il pavor avviene durante il sonno, nella prima metà della notte: il bambino - spiega il pediatra all'Adnkronos Salute - si solleva dal letto con pianti e urla, spesso con gli occhi sbarrati ma senza vedere chi ha di fronte. In effetti sta ancora dormendo, si trova nella fase del sonno non Rem, e al mattino dopo non avrà memoria di ciò che è accaduto".Inutile cercare di svegliarlo, mentre se si tenta di 'consolarlo' "di solito reagisce con maggior terrore. L'attacco può durare da pochi minuti ad oltre mezz'ora. Bisogna dire - precisa l'esperto - che si tratta di qualcosa di diverso un incubo o da attacchi di sonnambulismo: il bimbo in realtà sta ancora dormendo. Ecco perché, per tranquillizzarlo, può essere utile parlargli dolcemente per aiutarlo a calmarsi e a riprendere a dormire tranquillamente". L'incubo, invece, "si manifesta nella seconda parte del sonno, quella in cui si sogna. E' in effetti un sogno pauroso, spaventoso, che porta il bambino a svegliarsi in preda al terrore, con pianti e grida. In questi casi il piccolo va coccolato e rassicurato, abbracciato e aiutato a rilassarsi, per poter riprendere il sonno bruscamente interrotto". Quando questi episodi sono sporadici "non devono allarmare troppo. Il bambino, in ogni caso, va sempre rassicurato. Di solito dopo i 12 anni questi disturbi tendono a risolversi da soli. In caso di dubbi o di episodi ripetuti - conclude Farnetani - è bene parlarne con il pediatra".