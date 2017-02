Salute: 'pillole di polline' per 3 anni spengono febbre da fieno

15 febbraio 2017- 15:31

Roma, 15 feb. (AdnKronos Salute) - 'Pillole di polline' per tre anni utili a ridurre notevolmente - e molto a lungo - i fastidiosi sintomi della febbre da fieno, la rinite allergica stagionale che si riaccende in primavera. Un effetto duraturo che però non si ottiene con soli due anni di trattamento. A promuovere questo tipo di immunoterapia, che espone i pazienti a quantità crescenti di polline nel corso del tempo, è un nuovo studio pubblicato su 'Jama'.Gli scienziati dell'Imperial College di Londra hanno scoperto che il trattamento - a base di iniezioni o pillole - è efficace, ma due anni non bastano per ottenere effetti duraturi. Pazientando un po' più a lungo, però, i benefici diventano durevoli. "Trattando i pazienti per tre anni, questi hanno un grande miglioramento per diversi anni successivi", spiega Stephen Durham, responsabile di Allergologia e Immunologia clinica dell'Imperial College e a capo dei servizi di allergia al Royal Brompton Hospital, che ha condotto lo studio. "Esporre le persone al polline in questo modo si è rivelato un trattamento molto efficace per le persone che hanno una febbre da fieno veramente debilitante".La rinite allergica stagionale si manifesta con attacchi di starnuti, naso che cola e prurito agli occhi, che possono rovinare la quotidianità dei pazienti. Un certo numero farmaci sono disponibili, dagli spray nasali agli antistaminici, ma i pazienti con sintomi più gravi possono essere trattati con l'immunoterapia, attraverso iniezioni o pillole a base di estratto di polline.Lo studio ha coinvolto alcuni pazienti volontari del Royal Brompton Hospital di Londra: qui i ricercatori hanno testato l'efficacia di due immunoterapie prescritte dal servizio sanitario britannico a base di estratto di polline: un'iniezione e una pillola da assumere sotto la lingua. Lo studio era in doppio cieco, controllato verso placebo: 106 pazienti sono stati divisi in tre gruppi e trattati con iniezione (settimanale), pillole (quotidiane) o placebo. Un totale di 92 arruolati hanno completato il trattamento, che si è rivelato molto utile, riferiscono i ricercatori. Ma se la terapia durava solo due anni, a un anno dalla fine le condizioni erano nuovamente peggiorate. "Lo studio mostra che entrambi i trattamenti, iniezioni e pillole, sono stati altamente efficaci, ma due anni di terapia sono insufficienti per risultati a lungo termine. Clinici e pazienti dovrebbero continuare a seguire le linee guida internazionali, che raccomandano un minimo di tre anni di cura", conclude Durham.