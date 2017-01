Salute: sul palco di Sanremo l'ostetrica che ha fatto nascere 7.642 bambini

31 gennaio 2017- 12:58

Maria Pollacci ha 92 anni e sarà ospite del festival

Roma, 31 gen. (AdnKronos Salute) - Sul palco dell'Ariston, per uno dei momenti che Carlo Conti dedicherà anche in questa edizione al sociale, salirà una record-woman molto particolare. A quanto apprende l'AdnKronos si tratta di Maria Pollacci, 92 anni, emiliana di nascita ma residente da moltissimi anni a Feltre in provincia di Belluno, considerata la decana delle ostretiche italiane: nella sua lunga carriera ha fatto nascere infatti ben 7.642 bambini, l'ultima dei quali nel 2009.