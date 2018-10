11 ottobre 2018- 16:42 Salute: Tennis & Friends 2018, anche i manager in campo per la prevenzione

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma, Assidai e Praesidium partecipano all’appuntamento con 'Tennis & Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di Roma. Una due giorni dedicata alla prevenzione con visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti condotti nei 20.000 mq del Villaggio della Salute, che mette a disposizione 30 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche. Altro protagonista della manifestazione sarà lo sport con il Torneo Tennis Celebrity che vedrà impegnati volti noti dello spettacolo, musica, cinema, sport e televisione. Nello stand istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari integrativi saranno a disposizione degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire informazioni in merito alle attività associative, assistenza sanitaria integrativa, pacchetti assicurativi e soluzioni di employee benefits. "Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora l’impegno di Federmanager Roma per la tutela della salute degli associati e delle loro famiglie - commenta Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma - Alla luce dei numeri della Regione Lazio, registrati a livello locale e nazionale, abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente la partecipazione a tali iniziative molto apprezzate dai colleghi"."Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola il luogo ideale di addestramento al mestiere di manager - aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager -Nell’attività sportiva, infatti, i progressi sono tangibili e misurabili e si mettono in gioco molte delle abilità e attitudini che servono nella pratica professionale. Lo sport inoltre educa alla cultura del benessere e della prevenzione, favorendo l’adozione di stili di vita adeguati". "Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse patologie sono tematiche verso cui siamo particolarmente attenti, tanto da promuovere specifiche campagne totalmente gratuite per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria - sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai - Le numerose adesioni che riceviamo confermano quanto sia importante sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione". Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, "i profondi cambiamenti in atto nella società odierna coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le protezioni del welfare pubblico e le responsabilità individuali: la diagnosi precoce, in tale contesto, diventa strumento imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della persona".