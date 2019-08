22 agosto 2019- 12:36 Salute: un'ora di pulizie in casa dimezza rischio morte prematura Studio su 36 mila adulti

Roma, 22 ago. (AdnKronos Salute) - Lavare i piatti, passare l'aspirapolvere, tagliare l'erba del giardino o mettere in ordine la casa "almeno per un'ora al giorno può dimezzare il rischio di morte prematura". Lo ha stabilito uno studio della Norwegian School of Sport Sciences di Oslo, pubblicato sul 'British Medical Journal', che ha coinvolto 36 mila adulti, ultraquarantenni, ai quali è stato dato un dispositivo indossabile per monitorare alcuni parametri vitali durante la loro attività casalinga. I partecipanti sono stati poi divisi in quattro gruppi, sulla base di quanto erano attivi, e seguiti per una media di 6 anni. Quasi il 6% dei partecipanti (2.149) è deceduto nel corso dello studio, ma i ricercatori guidati da Ulf Ekelund hanno scoperto "che qualsiasi livello di attività fisica svolto per almeno un'ora al giorno, come i lavori casalinghi, era collegato a un minor rischio di morte per tutte le cause". I risultati hanno mostrato che i partecipanti al gruppo più attivo avevano un rischio di morte ridotto del 66%. "Mentre il rischio è stato ridotto del 73% per le persone ancora più attive", secondo gli scienziati. Secondo Charlotte Edwardson dell'Università di Leicester e coautrice dello studio, "i risultati mostrano che l'attività fisica di qualsiasi intensità riduce il rischio di morte". Inoltre, la ricerca ha evidenziato che "stare seduti per 9,5 ore al giorno - un'intera giornata di lavoro - raddoppia il rischio di morte prematura".