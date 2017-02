Salute: vitamina del sole 'antidoto' a raffreddori e influenza

16 febbraio 2017- 17:47

Roma, 16 feb. (AdnKronos Salute) - Non solo un elisir per la salute delle ossa. La vitamina D, prodotta naturalmente dall'organismo se si sta al sole, gioca un ruolo importante anche per il sistema immunitario. Tanto che, secondo un'analisi pubblicata sul 'British Medical Journal', gli alimenti dovrebbero essere fortificati con questa vitamina per tenere a bada malanni respiratori come raffreddori e influenza. I ricercatori hanno esaminato i dati relativi a 11.321 persone da 25 diversi trial, concludendo che la vitamina D è utile per prevenire raffreddore e influenza. E che i benefici sono maggiori per chi assume questo integratore ogni giorno o ogni settimana, piuttosto che in una super-dose mensile.La ricerca è stata condotta da studiosi della Queen Mary University of London. "Assumendo una popolazione di 65 milioni di persone - afferma sulla Bbc online uno dei ricercatori, Adrian Martineau, riferendosi alla Gran Bretagna - e che il 70% ha almeno un'infezione respiratoria acuta ogni anno, supplementi di vitamina D quotidiani o settimanali si tradurrebbero in 3,25 mln di persone in meno ammalate almeno una volta l'anno".