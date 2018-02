San Valentino: il sondaggio, per troppo stress e poco sesso la coppia scoppia

13 febbraio 2018- 17:07

Lui infastidito dalla festa, lei si aspetta qualcosa di speciale

Roma, 13 feb. (AdnKronos Salute) - "Troppo stress, poco sesso, poca attenzione da dedicare al partner e la coppia va in frantumi. Fondamentale è l'equilibrio personale per poter dare un futuro al rapporto". Parola di Paola Vinciguerra, psicoterapeuta presidente Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico), che alla vigilia di San Valentino commenta i risultati di un sondaggio Eurodap sulle difficoltà di una vita a due, con figli o senza, se si è giovani o se si è più avanti con l'età."Solo quando entrambi i partner vivono un equilibrio psicofisico personale riescono poi a gustare in coppia i momenti di sintonia, complicità e piacere - afferma l'esperta - ma dal sondaggio emerge che solo il 42% delle persone che hanno risposto alle nostre domande, con un'età tra i 19 e i 65 anni, ha la consapevolezza di quanto sia centrale per la salute della coppia che i partner vivano in primis in sintonia con se stessi. Si trascura sempre più spesso ciò che aiuta veramente a rinsaldare il rapporto - aggiunge Vinciguerra - Lavoro e impegni ci costringono di continuo a stare fuori casa, sottraendo tempo da dedicare alla vita di coppia, familiare e anche sessuale. Ciò può generare un disequilibrio psicofisico e può portare malumori, insoddisfazioni, nervosismi, tensioni e preoccupazioni, che possono causare incomprensioni e conflitti all'interno della coppia". Bisogna "riuscire a mantenere un equilibrio tra le richieste che ci vengono fatte dall'esterno e la nostra vita privata". Dal sondaggio Eurodap emerge inoltre che il 45% degli uomini è infastidito dalla festa di San Valentino. Mentre per le donne è diverso: il 65% considera questo giorno un momento da vivere con gioia e si aspetta dal proprio compagno delle attenzioni particolari."Facciamo diventare San Valentino un'occasione per dare spazio a ciò che desideriamo e non ciò che dobbiamo, usiamo questa giornata per alleviare stress e tensione. Impegniamoci per rivivere quelle sensazioni di amore, empatia, attrazione, messe da parte a causa della routine quotidiana", invita Vinciguerra. "Per rendere durevole un rapporto - spiega - è necessario mantenere un equilibrio personale, prendendosi cura di sé, delle proprie esigenze ed emozioni per non riversare nella coppia i propri disagi". "Combattendo lo stress - assicura la psicoterapeuta - ci potremmo riaprire e godere dell'altro". Ecco allora i suggerimenti dell'Euro?dap? per un San Valentino perfetto: 1) Migliorare la comunicazione emotiva tramite la riattivazione della nostra sensorialità;2) Ascolto e comprensione dei desideri dell'altro, cercando di trovare un equilibrio per le esigenze di entrambi e il bene della coppia;3) Comunicare i nostri desideri e le nostre emozioni all'altro, senza colpevolizzarlo;4) Cercare modi alternativi per stimolare il coinvolgimento sessuale e intimo della coppia.