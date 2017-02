San Valentino: il sondaggio, sesso per 1 over 65 su 3, 20% innamorato

14 febbraio 2017- 15:04

Ipsos, anziani italiani tra i migliori seduttori d'Europa

Roma, 14 feb. (AdnKronos Salute) - Altro che farsi compagnia. L'amore si consuma sotto le lenzuola anche in terza età. Il sondaggio 'Elderly people in Europe today' condotto dalla società di ricerca Ipsos per l'institut du Bien Vieillir Korian dimostra infatti che un anziano italiano su due (39%) prova ancora il piacere della seduzione e della conquista, una percentuale nettamente superiore al 28% europeo. Mentre un over 65 su tre (30%) ha una vita sessualmente attiva (il 36% tra gli intervistati esteri) e il 49% dei senior si sente molto più giovane della propria età. La stagione dell’amore 'd’argento' è invece ancora in fiore per un anziano su quattro. E' solo il 20% a dichiararsi innamorato, contro il 45% dei coetanei europei. Ma in generale la vita è bella per tre anziani su tre. L'indagine rivela che il livello di benessere e gioia di vivere dei senior si mantiene elevato: il 68% degli over 65 anni dichiara di sentirsi soddisfatto sia fisicamente che psicologicamente e la maggioranza (70%) dei rispondenti italiani vive bene la propria età nella convinzione che la vita sia fonte di piacere.E se la voglia di conquista non si spegne tra gli agée, coniuge e famiglia restano i punti di riferimento per il 78% degli ultra 80enni. Tre persone su quattro tra chi ha superato gli 80 anni possono infatti contare sul supporto di moglie o marito e figli anche quando l'umore è a rischio. L’importanza del nucleo familiare è particolarmente forte in Italia ed è dimostrata anche dalla scelta degli oggetti che gli intervistati porterebbero con sé se decidessero di trasferirsi in un’altra abitazione: il 41% degli anziani intervistati sceglie le foto di famiglia.