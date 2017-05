Sanità: 385 casi morbillo ad aprile, 5 volte più del 2017

4 maggio 2017- 12:26

Roma, 4 mag. (AdnKronos Salute) - Sono 385 i casi di morbillo registrati in Italia ad aprile, 5 volte in più rispetto allo stesso mese del 2016, quando erano 76. Questi i dati aggiornati del bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute. Dall'inizio dell'anno si contano 1.920 casi di morbillo, di cui l'88% fra non vaccinati. Tra gli operatori sanitari si sono ammalati in 176. Nell'ultima settimana si sono verificati 29 casi. Il record negativo finora appartiene a marzo, con un picco di 818 casi.