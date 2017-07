Sanità: a Genova in 12mila per 200 posti da infermiere, traffico in tilt

11 luglio 2017- 15:27

Oggi la pre-selezione con candidati da tutta Italia

Genova, 11 lug. (Adnkronos Salute) - In 12mila al concorso per 200 posti da infermiere. Succede a Genova dove questa mattina in migliaia di candidati da tutta Italia si sono presentati alla pre-selezione che si è svolta all’interno dell’area Fiera. Una prima prova per scremare di un terzo le candidature e composta da un quiz di 45 domande tra logica e cultura generale da svolgere in 45minuti. Le prove hanno preso il via intorno alle 9 per prolungarsi per tutta la mattinata, facendo registrare anche forte traffico sulla zona del centro città, con la sopraelevata bloccata in direzione Fiera. I posti disponibili saranno divisi in cento a Genova e cento in Liguria. Tra gli aspiranti infermieri giovani da tutta Italia, molti arrivati anche a bordo di bus turistici dalla Campania, da Napoli e Caserta.