Sanità: Acoi, è allarme aggressioni ai medici

31 luglio 2017- 17:31

Marini, istituzioni garantiscano sicurezza

Roma, 31 lug. (AdnKronos Salute) - "Siamo ormai a una situazione d'emergenza. Il caso dell’aggressione al medico del punto vaccinale di Diamante segue di pochi giorni quello a danno del chirurgo Francesco Vitulli degli Ospedali Riuniti di Foggia. Da anni i medici, soprattutto quelli dei pronto soccorso, sono oggetto di aggressione fisica, minacce e insulti. Una situazione insostenibile che nuoce al buon funzionamento dei reparti". A lanciare l'allarme è il presidente dell’Associazione chirurghi ospedalieri (Acoi), Pierluigi Marini. "Chiediamo alle istituzioni di prendere coscienza del problema e di intervenire per garantire la sicurezza dei medici e dei pazienti, soprattutto nei luoghi più a rischio. E' doveroso - osserva Marini - intervenire culturalmente anche per informare meglio i cittadini sulla medicina e non lasciarli preda di subculture antiscientifiche e pericolose".