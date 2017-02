Sanità: Aifi, no a nuove professioni da riconoscere in ddl Lorenzin

21 febbraio 2017- 15:21

Si rischia di rallentare i lavori, inserire nuove figure in altro provvedimento

Roma, 21 feb. (AdnKronos Salute) - "Inserire una serie di nuove professioni sanitarie - al pari di quelle già inserite al Senato, in particolare parliamo dell'osteopata e del chiropratico - rischia di appesantire un disegno di legge nato per altri motivi, ovvero per regolamentare le professioni sanitarie già esistenti". Lo sostiene Mauro Tavarnelli, presidente dell'Aifi-Associazione italiana fisioterapisti, in merito al ddl Lorenzin, allo studio della Camera dopo il passaggio a Palazzo Madama.Per Tavarnelli è necessario riflettere "sull'opportunità che ci siano professioni sanitarie inserite in un disegno di legge senza il rispetto di quello che è il percorso normativo previsto dalla legge 43/2006, e cioè individuare una professione sanitaria solo attraverso dei criteri precisi e importanti invece di istituirla tout court".Se invece fossero riconosciute nel ddl Lorenzin, "rischiando oltrettutto di rallentare i lavori, si inizierebbe solo dal giorno dopo ad analizzare se questa professione è più o meno utile ai bisogni dei cittadini e anche se ha più o meno quei pareri delle commissioni ministeriali sulle evidenze scientifiche che vengono richiesti dalla legge per il percorso di riconoscimento. E invece - conclude Tavarnelli - tutto questo va fatto prima".