Sanità: allarme Fnomceo, medicina generale a rischio estinzione in 20 anni

20 dicembre 2016- 16:05

'Serve una corretta programmazione'

Roma, 20 dic. (AdnKronos Salute) - La medicina generale rischia di scomparire nei prossimi 20 anni, se non si mettono subito in atto politiche di programmazione efficaci. L'allarme arriva dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri) ed è basato sui numeri di un'indagine - 'I numeri reali delle risorse umane in medicina generale' - realizzata dall'Area strategica formazione e presentata all'ultimo Consiglio nazionale Fnomceo. L'indagine si basa sulla proiezione dei dati relativi agli iscritti alle graduatorie in medicina generale, calibrata sull'effettivo interesse a esercitare la professione, che permette di calcolare, tenendo conto di stime realistiche, la velocità dell'accesso alla medicina generale nei prossimi anni. Una formula battezzata 'Legge di Pacman', perché la sua rappresentazione grafica ricorda il profilo del protagonista del noto videogame. "Una seria e corretta programmazione delle risorse umane nell'ambito della medicina generale - spiega il coordinatore dell'Area Formazione, Roberto Stella - è quanto mai urgente, considerato che nei prossimi anni si prevede un importante ricambio generazionale e contemporaneamente, secondo i dati dell'Enpam, un'altrettanto rilevante gobba pensionistica dei medici di medicina generale". Le graduatorie regionali "potrebbero essere, in tal senso, uno strumento utilissimo - continua - ma risultano, così come sono oggi, falsate perché ammettono la persistenza 'in perpetuum' dei medici in possesso dei requisiti, sino a revoca da parte dell'interessato. Nelle attuali graduatorie sono quindi ricompresi medici già convenzionati, medici ultrasettantenni, in pensione, medici che comunque non aggiornano il punteggio o lo fanno in maniera disordinata. Abbiamo allora rielaborato i dati, 'epurando' le graduatorie dai medici che, secondo i criteri da noi messi a punto, risulterebbero non interessati all'accesso"".In sintesi lo studio, condotto con analoghi risultati sulle graduatorie di tre regioni (Emilia Romagna, Toscana e Calabria), considera ai fini di una corretta programmazione in medicina generale non il numero assoluto dei medici iscritti nelle graduatorie regionali, ma solo il 40% di tale campione. Partendo da queste cifre, si calcola tramite la formula ribattezzata appunto 'Legge di Pacman' la velocità di accesso alla professione, che è direttamente proporzionale alla percentuale di medici non interessati e inversamente proporzionale al numero di medici interessati."Questo metodo, da noi applicato su diverse regioni - conclude Stella - ha permesso di creare una proiezione delle risorse umane della medicina generale a 5, 10 e 20 anni. Tale curva, confrontata con la curva dei medici pensionandi, creata sui dati Enpam, mette in luce una situazione preoccupante. La forbice che si crea, infatti, è molto netta e consente ben poche letture alternative al pericolo di scomparsa, nei prossimi 20 anni, della medicina generale. A meno che si inizi sin da subito una corretta programmazione, basata sui numeri".