Sanità: Asl 1 Abruzzo, team 12 psicologi per famiglie vittime Campo Felice

25 gennaio 2017- 16:00

L'azienda, allestito spazio protetto per ospitare parenti

Roma, 25 gen. (AdnKronos Salute) - Uno spazio protetto con un team di 12 psicologi a disposizione per sostenere i familiari delle 6 persone che hanno perso la vita nell’incidente che ieri ha coinvolto un elicottero del 118, precipitato a Monte Cefalone durante un’operazione di soccorso sulle piste da sci di Campo Felice, in provincia dell'Aquila. Il progetto è stato attivato dalla Asl 1 Abruzzo, diretta da Rinaldo Tordera, che questa mattina ha allestito un apposito locale all’Aquila per ospitare i parenti delle vittime. Il gruppo di psicologi, messi a disposizione dalla Asl e dall’associazione '180 amici L’Aquila', presieduta da Alessandro Sirolli, avrà il compito di dare supporto psicologico alle famiglie. La decisione dell'azienda sanitaria abruzzese di organizzare uno spazio in un’area diversa dall’ospedale San Salvatore è stata adottata per cercare di dare conforto ai familiari in un ambiente protetto da tensioni esterne.