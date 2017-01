Sanità: boom di nascite in Cina, nel 2016 quasi 18 mln di bebè

23 gennaio 2017- 17:24

Dopo l'abolizione della politica del figlio unico

Pechino, 23 gen. (AdnKronos Salute) - Boom di nascite in Cina grazie all'abolizione della politica del figlio unico, mandata in pensione nel 2015. Secondo quanto riferito da un alto funzionario della Commissione nazionale per la salute e la pianificazione familiare, Yang Wenzhuang, lo scorso anno si sono registrate 17,86 milioni di nascite, contro i 16,55 mln nel 2015, il numero più alto dal 2000.La prova, secondo l'organismo ufficiale, che questo rimbalzo è dovuto alla modifica della legge, è che il 45% dei nuovi bambini sono nati in famiglie che hanno avuto almeno un figlio, contro solo il 30% nel 2013. Di fronte al rapido invecchiamento della popolazione, Pechino ha smantellato negli ultimi anni la politica del figlio unico che era in vigore dagli anni '70. Dal 2013 era stata concessa la possibilità di avere un secondo bambino alle coppie in cui uno dei due membri era figlio unico, mentre a partire dal 1 gennaio 2016 il Partito comunista ha esteso questo diritto a tutte le coppie.