24 ottobre 2018- 16:45 Sanità: Cittadinanzattiva, al via indagine sui servizi in farmacia

Roma, 24 ott. (AdnKronos Salute) - Indagini diagnostiche e screening per i principali fattori di rischio; attivazione di servizi (Cup, telemedicina); esami strumentali per il monitoraggio delle patologie; supporto ai pazienti per una più efficace aderenza terapeutica nelle patologie croniche (diabete, Bpco, malattie cardiovascolari); presenza di altri professionisti (infermiere, psicologo, nutrizionista) oltre al farmacista, e coinvolgimento in campagne informative per l'educazione alla salute. Sono alcuni degli oltre 50 indicatori considerati dall'indagine avviata da Cittadinanzattiva con le farmacie Federfarma aderenti all'iniziativa.Obiettivo dell'indagine - che rientra nel progetto 'Rapporto annuale sulla farmacia, presidio del Ssn', promosso da Cittadinanzattiva in partnership con Federfarma e il supporto non condizionato di Teva - è fornire una panoramica della situazione delle farmacie italiane e dei servizi offerti ai cittadini. In particolare si accendono i riflettori sui bisogni dei malati cronici, ma anche sulle aree disagiate del territorio nelle quali la farmacia rappresenta spesso l'unico presidio sanitario a disposizione delle persone, in gran parte anziane, che vi risiedono, sottolinea Cittadinanzattiva."Vogliamo sostenere un percorso che incentivi la crescita dell’offerta dei servizi per i cittadini e garantisca equità di accesso - afferma Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva - L'accesso è infatti una delle aree con maggiori difficoltà per le persone, e grazie proprio a questa collaborazione tra cittadini e farmacisti lavoreremo per il superamento delle disuguaglianze territoriali". "Credo fortemente in questo progetto, perché la farmacia si sta impegnando per essere sempre più vicina ai cittadini", commenta Marco Cossolo, presidente Federfarma.