15 febbraio 2019- 12:24 Sanità: Cri, oltre 8 aggressioni al giorno a personale soccorso in Italia Rocca, 'E' intollerabile, servono tutele'

Roma, 15 feb. (AdnKronos Salute) - Tremila aggressioni all'anno, fisiche e verbali, quasi 8 al giorno ai danni del personale di emergenza urgenza, pubblico e privato, in Italia. Con un trend in crescita. Quasi uno scenario di guerra, anche se sono solo 1.200 le denunce. È la fotografia tracciata dalla Croce rossa italiana - in collaborazione con gli altri operatori del settore - che questa mattina ha presentato, a Roma, i dati nel corso del convegno "Non sono un bersaglio: il personale sanitario a rischio prospettive nazionali e internazionali", in un incontro allargato alle istituzioni, nato per rilanciare la campagna di tutela degli operatori, mutuata dalla campagna internazionale contro la violenza ai soccorritori nei luoghi di guerra."Il numero delle aggressioni fisiche e verbali agli operatori del soccorso sanitario è intollerabile. Non siamo come in guerra perché l'uso delle armi da fuoco è eccezionale, ma gli episodi sono davvero tanti" ha spiegato il presidente della Croce rossa italiana, Francesco Rocca. Il dato indica, continua Rocca, "una crescente intolleranza e una mancanza di rispetto per chi, quotidianamente, si mette al servizio del prossimo e cerca di prendersene cura. E' urgente tutelare gli operatori e le strutture".Tra gli episodi più drammatici ricordati da Rocca, il sequestro di un operatore avvenuto in Campania o le minacce di morte, "situazioni in cui gli operatori invece di lavorare tranquillamente devono farlo sentendo addosso una pressione psicologica e una tensione intollerabile".