Sanità: De Biasi, Ecm indispensabile ma rapporto con industria delicato

9 maggio 2017- 17:38

Roma, 9 mag. (AdnKronos Salute) - "La corruzione in sanità è un tema serio e deve essere affrontato anche sul fronte della formazione: la formazione continua è indispensabile, soprattutto per l’evoluzione della medicina. Però vanno separati con chiarezza gli obiettivi delle aziende dall’obiettivo prioritario del bene pubblico perseguito dal Servizio sanitario nazionale. E bisogna separare anche questo episodio terribile dalle migliaia di operatori che applicano la legge 38 con passione e professionalità". Lo ha detto la presidente della Commissione Igiene e sanità del Senato, Emilia Grazia De Biasi, commentando all’Adnkronos Salute l’operazione condotta dal Nas di Parma, che ha portato all'arresto di 19 persone tra medici e imprenditori attivi nella commercializzazione e promozione di farmaci e dispositivi medici. Tra le attività illecite accertate dai carabinieri, anche l’organizzazione di congressi medici di Educazione continua in medicina (Ecm) in violazione delle disposizioni di legge. "Il rapporto tra mondo medico e aziende farmaceutiche è delicato - ha osservato De Biasi - Il rischio è che non ci sia più un soggetto accreditato a fare le valutazioni e che la formazione diventi ingestibile per il Ssn. Il programma Ecm deve perseguire con trasparenza e chiarezza la finalità di formazione perché dobbiamo salvaguardare il Servizio sanitario da queste situazioni". Di qui l’appello: alle società farmaceutiche e a Farmindustria "affinché siano rafforzati i criteri e gli strumenti di controllo sui congressi e siano esplicitate in modo chiaro le finalità del congresso" stesso, e "al ministero della Salute perché adotti tutte le strategie possibili per verificare la finalità di formazione".Proprio l'Ecm è fra i protagonisti del palinsesto di Doctor's Life, edito da AdnKronos Salute e in onda h24 sul canale 440 della piattaforma Sky. "Occorre molta attenzione alle regole per assicurare una formazione e informazione medica aggiornata, puntuale e trasparente. Doctor's Life vuole essere la dimostrazione che ciò è possibile", afferma il direttore di Doctor's Life, Giuseppe Marra, anche direttore ed editore di Adnkronos. Una scommessa vinta, dal momento che il numero degli iscritti, medici e farmacisti, si sta avvicinando a 100.000.