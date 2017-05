Sanità: direttore Ismett, oggi è centro riconosciuto a livello internazionale

16 maggio 2017- 16:10

Palermo, 16 mag. (AdnKronos Salute) - "Oggi è un giorno molto importante per l'Ismett, non solo perché festeggia i suoi primi vent'anni, ma perché verranno anche inaugurati i nuovi locali che permetteranno un incremento significativo dei posti letto". Lo ha detto Angelo Luca, direttore dell'Istituto mediterraneo per i trapianti di Palermo, a margine della cerimonia per il ventennale del centro. "Grazie all'assessorato alla Salute, con la nuova rete regionale siciliana adesso abbiamo 114 posti letto, che significa potere offrire più servizi ai nostri pazienti e anche migliorare la nostra efficienza", ha sottolineato il direttore. "Sono passati ben vent'anni dalla realizzazione dell'Ismett - ha aggiunto Luca - E' stato un percorso lungo, di innovazione e di ricerca e formazione, di cure avanzate. Oggi è diventato un centro riconosciuto a livello internazionale".