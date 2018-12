4 dicembre 2018- 18:20 Sanità: dottoressa ferita a colpi di cacciavite a Crotone, è grave

Crotone, 4 dic. (AdnKronos Salute) - Una dottoressa dell’ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone è stata ferita al collo a colpi di cacciavite da un uomo che poi è stato bloccato dalla polizia. Secondo le prime informazioni, l'uomo ce l'aveva con il medico per la morte della madre ricoverata nel reparto dove la dottoressa lavorava. La vittima dell'aggressione, soccorsa dal 118, è stata ricoverata in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.