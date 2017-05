Sanità: Enpam, cambio al vertice di FondoSanità

25 maggio 2017- 17:57

Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) - Carlo Maria Teruzzi è il nuovo presidente di FondoSanità, il fondo di previdenza complementare rivolto a medici, odontoiatri, infermieri, farmacisti e veterinari. Lo comunica l'Enpam. Teruzzi, che sostitusce Franco Pagano, è un medico di medicina generale ed è il presidente dell'Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Monza Brianza. Nato a Sesto San Giovanni (Milano) 63 anni fa, si è laureato a Milano ed è specializzato in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva oltre che in Scienza dell'alimentazione con indirizzo dietetico."Sono onorato della fiducia riposta nella mia persona e l'impegno che ci aspetta come Cda è stimolante e carico di aspettative - ha dichiarato Teruzzi - Tutti, anche con l'assistenza e il supporto del direttore generale Ernesto Del Sordo, ci adopereremo, in maniera sempre più capillare e con rinnovato slancio e vigore, per migliorare la diffusione e la conoscenza di FondoSanità e per accrescere la consapevolezza nei sanitari della necessità di dotarsi di un'ulteriore copertura previdenziale da affiancare a quella obbligatoria".La nomina di Teruzzi è arrivata ieri nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione del fondo, eletto lo scorso 12 maggio dall'assemblea dei delegati di FondoSanità. Il Cda ha confermato come vicepresidente Alessandro Nobili, odontoiatra e attualmente vicepresidente dell'Ordine dei medici e odontoiatri di Bologna, mentre ha eletto segretario Claudio Capra, che esercita la professione di odontoiatra a Lugo, in provincia di Ravenna.Gli altri membri del Cda sono: Luigi Daleffe, odontoiatra a Romano di Lombardia (Bergamo), che è stato riconfermato responsabile del Fondo; Luigi Tramonte, al primo mandato e medico di medicina generale a Palermo; Michele Campanaro, anche lui al primo mandato e medico di medicina generale della provincia di Matera; Giuseppe Nielfi, responsabile del servizio di Otorinolaringoiatria all'ospedale di Palazzolo (Bergamo) e presidente del sindacato Sumai; Sigismondo Rizzo, farmacista a Catenanuova (Enna); Antonio Giuseppe Torzi, veterinario e direttore del dipartimento di prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti. Presidente del collegio sindacale, i cui membri sono tutti iscritti all'albo dei revisori, è il commercialista Nicola Lorito. Insieme a lui il collega Alessio Temperini e il consulente del lavoro Mauro Zanella.FondoSanità ha registrato negli ultimi anni un incremento dei propri iscritti superando la barra delle 5.500 posizioni, e l'ultimo bilancio approvato ha certificato un patrimonio di circa 150 milioni di euro. Il fondo ha un'attenzione particolare verso le fasce più giovani della categoria: proprio gli 'under 35' hanno rappresentato la maggioranza delle ultime adesioni, grazie anche alla possibilità di iscrizione gratuita per il primo anno rivolta ai giovani medici e dentisti.