Sanità: Enpam compie 80 anni, riserva patrimoniale da 20 mld

14 luglio 2017- 15:44

Festeggiamenti aperti a Siena

Roma, 14 lug. (AdnKronos Salute) - L'Ente di previdenza e di assistenza dei medici e dei dentisti compie 80 anni. Nato con un Regio decreto nel 1937 è oggi l’ente previdenziale italiano con la maggiore riserva patrimoniale: 20 miliardi di euro ai valori di mercato correnti. Conta 362.391 iscritti attivi e 105.721 pensionati. L'Enpam ha aperto i festeggiamenti dell’anniversario a Siena, dove è riunito il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri."L'Enpam ha acquisito la 'p' di previdenza nella sua denominazione con l’avvento della Costituzione repubblicana - ha ricordato il presidente dell’ente Alberto Oliveti - Oggi siamo una fondazione privata che continua a perseguire finalità di rango costituzionale. Come prevede l’articolo 38 diamo previdenza ai lavoratori e assistenza agli inabili, ma non solo. In autonomia stiamo estendendo l’arco dei diritti che tuteliamo nell’interesse dei nostri iscritti, come il diritto alla salute, alla qualità della vita, all’istruzione e alla formazione. Continueremo su questa strada finché resteremo autonomi".Come gesto simbolico Oliveti ha consegnato in anteprima l’ultimo bilancio sociale dell’Enpam alla presidente della Fnomceo Roberta Chersevani e al presidente della Commissione albo odontoiatri, Giuseppe Renzo. "Il nostro bilancio mostra come il nostro sia un ente solido, sostenibile e solidale. Tre parole con la 's' che si aggiungono alla quarta nel payoff Enpam: previdenza, assistenza, sicurezza - ha detto Oliveti - Per questi obiettivi continueremo a lavorare in pieno collegamento con la Federazione nazionale degli Ordini e con la rappresentanza della professione tutta".