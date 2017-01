Sanità: Eurispes, 41,9% italiani non può permettersi cure

26 gennaio 2017- 12:22

Rapporto Italia 2017, 40% in povertà per curarsi, in aumento chi taglia spese mediche

Roma, 26 gen. (AdnKronos Salute) - Il 41,9% degli italiani non può permettersi di curarsi. E il 39,4% sprofonda nella povertà a causa di una malattia propria o di un familiare. E’ quanto emerge dal 'Rapporto Italia 2017' di Eurispes. Secondo quanto riportato dalla ricerca, inoltre, il 25,6% delle famiglie ha difficoltà a far fronte alle spese mediche mentre sale al 38,1% (+ 3,9%) chi è stato costretto a tagliare le spese mediche. Tra chi ha avuto la necessità di chiedere un prestito bancario nel corso degli ultimi tre anni, il 10,9% doveva affrontare cure mediche. Quanto alla qualità dei servizi pubblici in Italia gli ospedali ottengono il secondo posto (47,7%), insieme alla Difesa, dopo la scuola ma prima dei servizi di sicurezza e ordine pubblico e degli enti previdenziali.