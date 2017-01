Sanità: Eurispes, 47,7% italiani si affida al web, più i giovani

26 gennaio 2017- 12:22

Il Rapporto Italia 2017

Roma, 26 gen. (AdnKronos Salute) - Quasi la metà degli italiani si rivolge alla rete per cercare consigli e informazioni sulla salute. E' quanto emerge dal 'Rapporto Italia 2017' di Eurispes. L'indagine rileva, infatti, che il 47,7% degli intervistati utilizza internet per cercare informazioni sui propri disturbi. Ad affidarsi al web con maggiore assiduità sono soprattutto i giovanissimi dai 18 ai 24 anni (64,4%). Internet si usa soprattutto per capire a che cosa siano dovuti i sintomi o i disturbi che si avvertono (91,5%). Segue chi cerca online buone pratiche e abitudini utili alla salute (79,9%), chi si informa su quali esami fare (50,7%) e chi su quali farmaci assumere per il proprio disturbo (47,4%).