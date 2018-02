Sanità: Firenze, paziente si butta da terzo piano ospedale Careggi

2 febbraio 2018- 16:12

Ricoverato in Rianimazione ma non è in imminente pericolo di vita

Roma, 2 feb. (AdnKronos Salute) - Un giovane paziente di origini straniere si è buttato dal terzo piano di un padiglione dell'ospedale fiorentino di Careggi, dove era ricoverato. A confermare all'AdnKronos Salute l'episodio, avvenuto ieri, sono fonti dell'ospedale. Le motivazioni del paziente non sono note. Attualmente l'uomo si trova ricoverato in Rianimazione nell'ospedale con politrauma. Secondo fonti sanitarie, "non sarebbe in imminente pericolo di vita e risponde positivamente alle terapie".