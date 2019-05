21 maggio 2019- 18:05 Sanità: Fnomceo su aggressione a dottoresse, ormai bollettino di guerra Grillo al Comitato centrale del 13 giugno

Roma, 21 mag. (AdnKronos Salute) - "Ormai le aggressioni contro i medici e gli operatori si susseguono al ritmo di un vero e proprio bollettino di guerra, e costituiscono un’emergenza di sanità pubblica, in quanto mettono in pericolo non solo la vita dei professionisti, ma anche quella dei pazienti, che rischiano di non essere assistiti nella maniera migliore". A dirlo il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, all’indomani dell’ennesima aggressione avvenuta, come ha riferito l'Adnkronos Salute, ai danni di due dottoresse dell’ospedale San Giovanni di Roma, minacciate da un paziente che brandiva un bisturi.Il presidente dei medici italiani ringrazia, in particolare, "le due colleghe, che, seppur tenute sotto scacco dal loro aggressore, non hanno esitato a soccorrere un altro paziente che si trovava in pericolo di vita. E' profondamente ingiusto, ed eticamente inaccettabile, che un medico si trovi costretto a rischiare la vita per poter portare a termine la sua missione di salvare quella di un suo assistito", aggiunge Anelli annunciando che, sul tema, la ministra della Salute Giulia Grillo parteciperà al Comitato centrale della Fnomceo il 13 giugno. "Il ministro Grillo - ha aggiunto - ha promesso che non lascerà soli i medici: la aspettiamo quindi per trovare tutti insieme una strategia d’azione su più livelli. Auspichiamo che questo non sia che l’inizio di un percorso condiviso anche con le altre professioni sanitarie e sociali, che ci veda tutti insieme a un tavolo permanente per dire finalmente 'basta' a questa forma di violenza, tanto più inutile e vigliacca perché si ritorce contro gli assistiti, i fragili, mettendo a rischio l’intero sistema delle cure. E' per questo - conclude il presidente Fnomceo - che non ci stancheremo mai di ripetere che, come ammoniva una nostra campagna di comunicazione, chi aggredisce un medico aggredisce se stesso".