24 luglio 2019- 10:31 Sanità: Fp Cgil, nella notte rinnovo contratto medici, +200 euro al mese 130 mila professionisti interessati, finita attesa lunga oltre 10 anni

Roma, 24 lug. (AdnKronos Salute) - Firmato il contratto dei medici e dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale. Lo ha comunicato la Fp Cgil in una nota diffusa nella notte, dichiarando "finita un'attesa lunga oltre 10 anni con un risultato importante per i circa 130 mila professionisti della sanità interessati". Un'ipotesi di rinnovo, quella siglata, relativa al triennio 2016-2018 e che prevede un aumento medio procapite di 200 euro al mese.Commenta il segretario nazionale della Fp Cgil medici e dirigenti Ssn, Andrea Filippi: "Premiate le carriere gestionali e professionali e valorizzato finalmente il lavoro dei giovani neo assunti che prenderanno una retribuzione di posizione minima di 1.500 euro annue da subito: un fatto storico mai accaduto prima. Così come lo è l'aver previsto la certezza di ottenere un incarico dopo 5 anni di servizio, con una retribuzione che sale di 2.000 euro all'anno".Per il dirigente sindacale sono "fondamentali anche i risultati ottenuti per attenuare il forte disagio che i medici vivono nelle gravi carenze di organico: aumentate le indennità di guardia da 50 a 100 euro, addirittura 120 nei Pronto soccorso e, soprattutto, finalmente chi ha più di 62 anni può chiedere di essere esonerato dalle guardie. Risultati economici e normativi che segnano un solco con anni di assenza contrattuale. Con l'istituzione di un organismo paritetico, infine, nuovo strumento di relazioni sindacali, metteremo al centro il benessere dei lavoratori, come sulle questioni di salute e sicurezza, a partire dall'affrontare il tema dell'emergenza aggressioni al personale sanitario", conclude Filippi.